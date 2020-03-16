Граница Ливии и Туниса закрыта
Ранее власти Туниса ограничили полеты в страны ЕС и ввели штрафы за неисполнение требований Минздрава по коронавирусу.
Египет прервёт авиасообщение до конца месяца
Авиасообщение будет остановлено Египтом с 19 по 31 марта, сообщил 16 марта журналистам египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.
Такое решение принято, но фоне распространения нового коронавируса.
В Латвии из-за режима ЧС могут перенести внеочередные выборы в Рижскую думу
Дата внеочередных выборов в Рижскую думу, по всей видимости, будет перенесена на лето 2020 г. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Венгрия оставила границы открытыми лишь для своих граждан
Только граждане Венгрии имеют возможность въехать в эту страну: для остальных граница закрыта, сообщает 16 марта Hungary Today.
Для всего пассажирского транспорта венгерские власти границу закрыли. Такие меры приняты в связи с распространяем вируса COVID-19.
Враг вновь невидим: Белград в карантине
Утро после объявления в Сербии чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса в одном из больших белградских спальных районов Мириево чем-то напомнило мне день начала агрессии НАТО против СР Югославии. В частности, враг, как и тогда, невидим — только в те годы это были американские бомбардировщики. Об этом же заявил и президент страны Александр Вучич, обращаясь к нации 14 марта вечером. По его словам, «Сербия с сегодняшнего дня находится в состоянии войны против невидимого противника, опасного и коварного», и из этой войны она должна выйти победителем.
В США заражено коронавирусом свыше 3,7 тыс. человек
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 3,7 тыс, при этом число смертельных исходов достигло 69, сообщает 16 марта Университет Джонса Хопкинса, официально ведущий статистику заболевания на основе федеральных и региональных данных.
В частности, на 16:00 мск (9:00 в США) заболевание выявлено у 3 774 человек.
Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом
На Украине создан совет по борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, в который вошли высшие чиновники.
Украина предупредила Белоруссию о закрытии границ
Власти Украины официально уведомили власти Белоруссии о том, что они временно закрывают границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В Индонезии подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает информационный портал Detik.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 134 человек.