16 Марта
 
16:30

Граница Ливии и Туниса закрыта

Ранее власти Туниса ограничили полеты в страны ЕС и ввели штрафы за неисполнение требований Минздрава по коронавирусу.

16:27

Египет прервёт авиасообщение до конца месяца

Авиасообщение будет остановлено Египтом с 19 по 31 марта, сообщил 16 марта журналистам египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.

Такое решение принято, но фоне распространения нового коронавируса.

16:27

В Латвии из-за режима ЧС могут перенести внеочередные выборы в Рижскую думу

Дата внеочередных выборов в Рижскую думу, по всей видимости, будет перенесена на лето 2020 г. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

16:19

Венгрия оставила границы открытыми лишь для своих граждан

Только граждане Венгрии имеют возможность въехать в эту страну: для остальных граница закрыта, сообщает 16 марта Hungary Today.

Для всего пассажирского транспорта венгерские власти границу закрыли. Такие меры приняты в связи с распространяем вируса COVID-19.

16:19

Враг вновь невидим: Белград в карантине

Утро после объявления в Сербии чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса в одном из больших белградских спальных районов Мириево чем-то напомнило мне день начала агрессии НАТО против СР Югославии. В частности, враг, как и тогда, невидим — только в те годы это были американские бомбардировщики. Об этом же заявил и президент страны Александр Вучич, обращаясь к нации 14 марта вечером. По его словам, «Сербия с сегодняшнего дня находится в состоянии войны против невидимого противника, опасного и коварного», и из этой войны она должна выйти победителем.

16:18

В США заражено коронавирусом свыше 3,7 тыс. человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 3,7 тыс, при этом число смертельных исходов достигло 69, сообщает 16 марта Университет Джонса Хопкинса, официально ведущий статистику заболевания на основе федеральных и региональных данных.

В частности, на 16:00 мск (9:00 в США) заболевание выявлено у 3 774 человек.

16:16

Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

На Украине создан совет по борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, в который вошли высшие чиновники.

16:15

Украина предупредила Белоруссию о закрытии границ

Власти Украины официально уведомили власти Белоруссии о том, что они временно закрывают границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

16:15

В Индонезии подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает информационный портал Detik.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 134 человек.