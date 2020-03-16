Государства по всему миру принимают срочные меры по предотвращению распространения коронавируса. Пиковые показатели заражённости и смертности демонстрирует Италия, в Испании введён запрет на передвижение по улицам, Украина закрывает въезд для иностранных граждан.

Ограничения вводятся и на более локальном уровне: большинство мировых спортивных соревнований приостановлено, политики и чиновники отменяют запланированные поездки и призывают отказаться от рукопожатий.

О том, как мир справляется с коронавирусом — в трансляции ИА REGNUM.

Обложка. Борьба с коронавирусом. Иван Шилов (с) ИА REGNUM