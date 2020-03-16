Буйнакск, Дагестан, , 16:11 — REGNUM Полицейские задержали в Дагестане жителя города Буйнакска, подозреваемого в ложном сообщении о минировании машины. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе МВД России по республике.

Инцидент произошел 13 марта. В этот день в полицию поступило сообщение от оператора «Службы 112» о том, что к ним позвонил неизвестный мужчина и заявил о минировании автомобиля возле здания отдела МВД по Буйнакску.

Примерно в 23:00 здание и прилегающую территорию оцепили, после чего было проведено обследование при помощи служебно-разыскной собаки. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 52-летний местный житель. Выяснилось, что в момент звонка в «Службу 112» он был в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма.