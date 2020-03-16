Москва, , 16:02 — REGNUM Суточный объём производства тест-систем для диагностики коронавируса доходит в России до 100 тыс. штук. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что тест-системы для выявления коронавируса поступят во все российские регионы. Кроме того, в стране сформирован двухнедельный запас лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский фонд прямых инвестиций проинформировал о новых системах тестирования на коронавирус COVID-19, которые будут широко внедрены в России в апреле.

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