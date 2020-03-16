Москва, , 16:01 — REGNUM Расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) изменится в связи распространением коронавируса. Об этом 16 марта заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

По её словам, срок досрочной сдачи экзаменов будет перенесен. Новая дата проведения ЕГЭ будет определена в ближайшее время, отметила Голикова.

Отметим, согласно утвержденному графику досрочного ЕГЭ, первый экзамен по географии и литературе должен состояться 20 марта. Последний экзамен — 13 апреля.