Самара, , 16:02 — REGNUM Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в Самаре. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, акция проходит с 16 по 27 марта текущего года. Стражи порядка призывают всех неравнодушных граждан круглосуточно и анонимно сообщать о фактах распространения наркотиков и психотропных средств.

Отмечается, что каждое сообщение тщательно проверят.

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