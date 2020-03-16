Абакан, , 15:57 — REGNUM В Хакасии, где введён режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса, отменяют республиканский праздник Чыл пазы — хакасский Новый год. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе республиканского министерства культуры.

Хакасский новый год обычно посещают более четырех тысяч человек.

Власти региона заверили, что минздрав и региональное управление Роспотребнадзора держат ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса с 13 марта по 15 мая 2020 года действует режим повышенной готовности.

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