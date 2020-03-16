Москва, , 15:57 — REGNUM На сегодняшний день по всему миру зафиксировано 170 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, заявила вице-премьер, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова.

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Всего случаи заболевания новой вирусной инфекцией выявлены в 133 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что официальные власти России на скрывают информацию о количестве заболевших коронавирусом COVID-19 в стране.