Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Комментируя новость о возможной приостановке матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса, защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов отметил, что особое внимание необходимо уделить тем, кто находится в зоне риска.

«Если понадобится — приостановят, мы это воспримем нормально. Нужно думать о взрослом поколении, которое находится в зоне риска. Что касается нашей спортивной формы, у нас сильный тренерский штаб, нас подготовят к любым обстоятельствам. В первую очередь, в этой ситуации важно здоровье людей», — сказал игрок.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время в Ростовской области отменены все массовые мероприятия. Вопрос о приостановке футбольных матчей руководство РПЛ примет 17 марта.