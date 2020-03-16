Вильнюс, , 15:53 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Литвы, по меньшей мере две тысячи граждан Литвы, которые из-за угрозы коронавируса желают вернуться домой, не могут покинуть пределы других стран Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.

Больше всего таких граждан Литвы находятся в Испании, Германии и Франции. Данные о них собирает МИД Литвы.

В настоящий момент власти Литвы продумывают меры по возвращению сограждан домой. Планируется, что часть из них вернут с помощью возможностей коммерческих авиалиний, часть морским путём на паромах, часть с помощью военной авиации. В Берлин намерен вылететь грузопассажирский самолёт ВВС Литвы Spartan.

Напомним, Литва с 16 марта ввела режим карантина. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.