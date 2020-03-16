Белгород, , 15:48 — REGNUM Весенние каникулы для школьников Белгорода начнутся с 23 марта. Об этом на своей странице в социальной сети 16 марта написал мэр города Юрий Галдун.

Градоначальник уточнил, что весенние каникулы начнутся для учеников по плану. А вот вузы Белгорода переходят на дистанционное обучение.

«В профилактических целях на месяц вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Пока всё», — добавил мэр.

Как сообщало массовые мероприятия в Белгородской области отменили до 16 апреля 2020 года.

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