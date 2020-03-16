Нарьян-Мар, , 15:42 — REGNUM В Ненецком автономном округе вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Александр Цыбульский.

«В нашем регионе нет ни одного подтвержденного случая заболевания людей коронавирусом. Но бдительность и внимание к своему здоровью и здоровью близких нужно сохранять всегда, особенно в период повышенной заболеваемости ОРВИ. С завтрашнего дня все школы НАОперейдут на дистанционный режим обучения. Это связано с превышением эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ. Главы муниципалитетов введут запрет на проведение на своих территориях массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области получен первый положительный анализ на коронавирус COVID-19. Вирус обнаружен у гражданина Ирландии.