Москва, , 15:41 — REGNUM Компания «Русал» из-за распространения коронавируса вводит дополнительные меры безопасности. С 17 марта 2020 года максимально возможное количество сотрудников переходит на удаленную работу, сообщается на сайте компании.

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Сотрудникам в офисе разрешено работа только в исключительных случаях. При удаленной работе им рекомендовано не посещать общественные места.

На заводах «Русала» остаются те работники, которые обеспечивают бесперебойную работу компании. На всех предприятиях группы «Русал» проведут дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, российская интернет-корпорация «Яндекс» предложила своим сотрудникам не приходить в офисы компании с понедельника, 16 марта, и работать из дома.

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