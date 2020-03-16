Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Три месяца будут наблюдаться медиками все пациенты, которые ранее попали к врачам из-за коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 16 марта главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев.

«Все пациенты, которые имели контакт с инфицированными коронавирусом или болели им, продолжат находиться под наблюдением врачей на протяжении трех месяцев», — сказал Гусев.

Врачи планируют время от времени брать у них анализы и справляться о состоянии здоровья, при этом от общества они изолированы не будут.

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В свою очередь в городском управлении Роспотребнадзора отметили, что в городе эпидемиологический порог находится на нормальном уровне, единственное превышение порога по ОРВИ отмечается среди детей в возврате 7−14 лет, 22 процента детей в этой возрастной группе болеют.

«Это количество соответствует обычному уровню заболеваемости к этому времени года, а благодаря мерам дистанционного обучения, ожидаем снижение заболеваемости. Скорее всего это произойдет как обычно к концу марта», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

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