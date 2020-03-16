Москва, , 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Тюшкевич госпитализирован в московскую инфекционную больницу в Коммунарке. Спортсмена положили в больницу после возвращения из Франции.

По его словам, при заболевании начало першить в горле — возникло ощущение сухости. Потом стал появляться сухой кашель, и возникло давление в груди. К вечеру температура поднялась до 39 градусов, добавил Тюшкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обнаружено 63 случая заражения коронавирусом. 15 марта медики выявили четыре случая заражения.

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