Белгород, , 15:43 — REGNUM Ограничение на проведение массовых мероприятий введено в Белгородской области до 16 апреля 2020 года. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба городского совета Белгорода.

Запрет введён правительством Белгородской области в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Первой об ограничительных мерах на своей странице в социальной сети написала председатель Белгородского городского совета Ольга Медведева. Она уточнила, что «это важная мера профилактики, и мы её должны использовать».

По данным региональных властей, новых заболевших коронавирусом в области не выявлено. 17 марта 2020 года будут известны результаты анализов тех лиц, кто контактировал с заболевшей белгородкой, госпитализированной в Москве. На основании этих анализов будет приниматься решение о завершении карантина этих лиц.