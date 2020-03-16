Москва, , 15:36 — REGNUM Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина переходит на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба вуза.

С 17 марта по 12 апреля в университете объявлены каникулы. К 20 марта для каждого студента подготовят индивидуальный план обучения. После утверждения планов студенты будут учиться дистанционно.

Проживающим в общежитиях рекомендовали проходить дистанционное обучение по месту постоянного жительства.

Напомним, на дистанционное обучение уже перешли МГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МГЮА, МАИ, ГУУ.

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