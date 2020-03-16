Симферополь, 16 марта 2020, 15:38 — REGNUM Школы и учреждения средне-профессионального образования Крыма работают в штатном режиме. Об этом 16 марта сообщили в министерстве образования республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского сообщил о переводе студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом.
Об этом: Студенты Крыма будут учиться на дому из-за коронавируса
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