Варшава, , 15:32 — REGNUM Польское государство выделило 10 млн злотых (около 2,2 млн евро) участникам программы «ЭтноПольша-2020». Как поясняет «Польское радио», целью программы является реализация мероприятий в области регионального образования и популяризации материального и нематериального культурного наследия.

Как рассказал директор Национального культурного центра Рафал Вишневский, в 2020 году выделенные государством средства будут распределены между примерно 300 участниками программы.

«Программа «ЭтноПольша» проводится в третий раз. Ее цель — поддерживать реализацию проектов небольших организаций, фондов, обществ, центров культуры в гминах или, к примеру, кружка сельских домохозяек. Я думаю, что это большая инвестиция в учреждения, которые ведут свою деятельность в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек. Мы специально поддерживаем эти населенные пункты в рамках этой программы», — сказал Вишневский.

Программа «ЭтноПольша» поддерживает интересные и исчезающие проявления народной культуры. Выделяемые государством средства направляются на образовательные программы, проведение конференций, создание архивов фольклора, реставрацию и приобретение народных костюмов и другого реквизита для фольклорных ансамблей.