Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу призвало верующих к трезвой оценке ситуации, если они собираются прикоснуться к мощам святых, иконам и другим религиозным святыням.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 марта начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«У нас церковь отделена от государства, и здесь можно только призвать к трезвой оценке самих людей, которые посещают эти места», — сказала специалист.

В Казанском кафедральном соборе Петербурга до 17 марта будут находиться мощи Иоанна Предтечи, к которым сотни верующих выстраиваются в очередь, чтобы их поцеловать.

Депутат петербургского ЗаксобранияБорис Вишневский («Яблоко») требует остановить процесс прикладывания к мощам. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ отметили, что «вопрос о паломничестве каждый человек решает самостоятельно».

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