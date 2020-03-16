Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM В Ростовской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, передаёт ИА REGNUM 16 марта.

По его словам, эпидемиологическая ситуация на Дону остается благополучной, случаев заражения коронавирусом в настоящее время не зарегистрировано.

Тем не менее, в Ростовской области введён режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия запрещены. Предполагается, что предпринятые меры помогут не допустить распространение инфекции на Дону.

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