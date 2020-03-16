Самара, , 15:33 — REGNUM Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы и вымогательстве в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый, являясь членом преступной группы, насильно удерживал в квартире Самары мужчину, у которого члены этой группы вымогали 600 тысяч рублей.

Отмечается, что после гибели мужчины обвиняемый скрылся от стражей порядка. Его задержали в Сочи Краснодарского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного лишения свободы и вымогательства.

Материалы уголовного дела переданы в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Сообщается, что другие подозреваемые находятся в федеральном розыске. В отношении их расследование уголовного дела продолжается.

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