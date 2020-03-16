Варшава, , 15:25 — REGNUM В Польше раз в день сотрудники правоохранительных органов проверяют соблюдение режима карантина людьми, находящимися под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом. Также полицейские выясняют не нуждаются ли эти люди в какой-либо помощи.

Как пояснила комиссар полиции Анна Камола, контакт с этими людьми «осуществляется максимально безопасным способом».

«Мы общаемся с потенциальными носителями вируса по домофону, видео-домофону, по мобильному телефону. Конечно, иногда мы просим человека, находящегося на карантине, разговаривая с нами по телефону, выглянуть в окно, чтобы мы могли убедиться, что это тот человек», — передаёт слова комиссара «Польское радио».

За нарушение режима карантина польским законодательством предусмотрен штраф в размере до 5000 злотых (около 1140 евро).

По состоянию на понедельник, 16 марта, в Польше выявлено 119 заболевших в результате заражения коронавирусом COVID-19, три человека умерли.

С 15 марта власти Польши закрыли все границы страны и прекратили авиационное сообщение с зарубежными странами на 10 дней. Граждане Польши, находящиеся за границей, могут возвратиться в страну, но в обязательном порядке будут помещаться в карантин.