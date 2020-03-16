Ханой, , 15:24 — REGNUM Наличие действительной визы во Вьетнам либо безвизового режима не гарантирует гражданам, намеревающимся посетить эту страну, возможность беспрепятственного въезда на территорию республики. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Ханое Алексей Фалунин.

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По его словам, которые приводит ТАСС, ужесточение властями Вьетнама из-за коронавируса режима пропуска через границу может вызвать трудности при въезде в страну.

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«Следует учитывать возможные риски при осуществлении поездок во Вьетнам в сложившейся обстановке. Расходы на обратный перелет в случае отказа во въезде в страну пассажир несет самостоятельно», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта правительство Вьетнама запретило въезд в страну из Великобритании и стран Шенгенской зоны, а также побывавшим в этих странах в течение двух недель. Ограничение продлится 30 дней.

Напомним, на сегодняшний день во Вьетнаме выявлено 57 случаев заражения COVID-19. За последние сутки по итогам тестирования на коронавирусную инфекцию положительный результат получили три иностранных туриста.

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