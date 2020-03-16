Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») требует остановить процесс прикладывания к мощам Иоанна Предтечи тысяч верующих ежедневно, так как это несет риски распространения коронавируса. Такое обращение он направил в городское управление Роспотребнадзора.

В Казанском кафедральном соборе Петербурга до 17 марта будут находиться мощи Иоанна Предтечи, к которым сотни верующих выстраиваются в очередь, чтобы их поцеловать.

Парламентарий обращает внимание, что заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли из носа или рта при кашле и чихании, а также через поверхности, на которые они могут попасть в результате прикосновения здорового человека сначала к поверхности, а затем к собственному лицу.

«Руководство Казанского собора деятельно нарушает комплекс мероприятий по борьбе с COVID — 2019, выработанный руководством города и страны», — говорится в документе.

«Это может оказаться крайне опасно не только для тех, кто «прикладывается» (это их личное дело, как их личное здоровье), но и для тех, кто с ними общается — родственников и знакомых. Еще два дня, сегодня и завтра, это «прикладывание» продолжится. На мой взгляд, надо хотя бы сейчас это остановить», — добавил депутат.

В свою очередь, руководитель Сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии РПЦ Наталья Родоманова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что позиция епархии состоит в том, что «вопрос о паломничестве каждый человек решает самостоятельно», и напомнила, что «у Церкви есть большой, можно сказать, многовековой опыт взаимодействия с эпидемиями».

«Раньше люди не поддавались такой панике, приходили в храм, обращались с верой за помощью в случае каких-то опасностей для здоровья, для Отечества…», — сказала Родоманова.

Она напомнила, что в среду, 11 марта, состоялось заседание Священного Синода РПЦ, на котором было принято специальное заявление, связанное с эпидемией коронавируса. В документе, в частности, говорится, чтобы люди «не поддавались панике и страху», а также «трезво относились к разнообразной информации», которая появляется по поводу коронавируса.

«Но самое главное — чтобы люди трезво относились к состоянию своего собственного здоровья. Если человек ощущает недомогание, понимает, что болен, совершенно логично с его стороны подумать об окружающих и постараться вести себя так, чтобы не предоставлять ни для кого угрозу», — заключила Наталья Родоманова.