Вашингтон, , 15:20 — REGNUM В сети появились подробности отменённой игры по франшизе «Чужой». Ими на своей странице в Twitter 15 марта поделился вице-президент компании 3D Realms Фредерик Шрайбер.

https://twitter.com/Freschism/status/1239116458296213504

Игра могла получить название Aliens: Hadley's Hope. Это многопользовательский шутер, в котором команда пехотинцев должна была уничтожить Королеву чужих.

При этом один из игроков мог управлять как рядовыми ксеноморфами, так и самой Королевой. Матч заканчивается, когда полностью погибает одна из сторон.

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