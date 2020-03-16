Москва, , 15:35 — REGNUM В детском парке «Бригантина» в Москве демонтировано кафе. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Заведение общепита по своей площади существенно превышало разрешенные параметры — часть кафе была построена за границами отведенного участка. Помимо этого, рядом с кафе были возведены две несанкционированные пристройки, разрешения на которые не выдавали.

В связи с тем, что на объект было оформлено право собственности вопрос сноса нелегального кафе должен быть рассмотрен в судебном порядке. Однако владелец самостроя не дожидаясь решения суда демонтировал незаконное кафе в детском парке. На месте снесенного кафе планируется создать площадку для ярмарок.

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