Москва, , 15:34 — REGNUM АО «Мосэнергосбыт» заявило в полицию о мошенниках, действующих под видом официальных представителей энергетической компании. Об этом сообщила пресс-служба АО «Мосэнергосбыт».

В сообщении отмечается, что злоумышленники использовали «фирменное наименование компании с целью понуждения жителей Москвы и Подмосковья к замене приборов учёта электроэнергии». В связи с многочисленными жалобами от пострадавших компания направила соответствующие заявления в полицию.

В АО «Мосэнергосбыт» уточнили, что мошенники в дневное время совершали обход квартир и представлялись работниками «Мосэнергосбыта», принуждали граждан заменить электросчётчики за сумму, в два раза превышающую официальные расценки. Злоумышленники предъявляли «документы, на которых в том числе имелись печати с указанием наименования «Мосэнергосбыт», — добавили в пресс-службе.

Однако на деле в документах значилось не АО «Мосэнергосбыт», а некое ООО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» — компания с уставным капиталом 10 000 рублей, зарегистрированная в Мытищах (Московская область). Профиль компании — рекламная деятельность, производство электромонтажных работ и розничная торговля.

В АО «Мосэнергосбыт» призвали москвичей и жителей Подмосковья быть бдительными. Также в компании напомнили, что их работники «не совершают поквартирные обходы в целях предложения работ по замене приборов учёта, тем более в формате «здесь и сейчас».