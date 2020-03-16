Кампала, , 15:23 — REGNUM В Министерстве здравоохранения Уганды заявили, что в стране имеется достаточно оборудования и денежных средств, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией в случае вспышки коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«У нас есть два изолятора: в больницах Мулаго и Энтеббе, которые хорошо оснащены», — сказала министр здравоохранения Уганды доктор Джейн Рут Асенг на пресс-конференции штаб-квартире министерства.

«В изоляторе Энтеббе 26 коек. Он находится в частном крыле, хорошо изолирован от других отделений и может разместить людей. Более крупный изолятор — Мулаго, который в настоящее время полностью пустует», — добавила она.

Тем не менее, недавняя оценка, проведенная учеными из Университета Макерере, показала, что страна испытывает острую нехватку коек в отделениях интенсивной терапии.

В отчете, озаглавленном «Оценка текущей емкости отделений интенсивной терапии (ОИТ) в Уганде», исследователи обнаружили, что в Уганде имеется только одна койка ОИТ на миллион населения по сравнению с такими странами, как Германия, где на миллион населения приходится 310 койко-мест.

Министр также сообщила о задействовании дополнительных источников финансирования для борьбы с распространением заболевания.

«Мы составили трехмесячный план действия на случай непредвиденных обстоятельств, который должен быть задействован уже к 31 марта. Это план стоимостью 25 миллиардов угандийских шиллингов (6,7 миллионов долларов США)», — сказала Асенг.

«Другим источником финансирования является Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERC) при Всемирном банке… Сначала мы активировали его для Эболы, и теперь мы активировали его для COVID 19», — добавила она.

Напомним, что к настоящему времени случаев заражения коронавирусом в Уганде выявлено не было.

В общей сложности в Восточной Африке были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом — в Кении и Руанде.