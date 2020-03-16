Рига, , 15:09 — REGNUM В Латвии зарегистрировано 34 случая заболевания новым коронавирусом. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.

По ее словам, уже 16 марта в стране открывается дополнительный пункт, где можно сдать анализ на COVID-19. Министр напомнила, что в первую очередь, анализы проводят для людей с ярко выраженными симптомами, вернувшимися в последние 14 дней из Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Винкеле отметила, что остальные могут сдать анализы за деньги и в порядке очереди. Пациенты с лёгкими симптомами могут сдать анализы в мобильных пунктах Центра инфектологии, записавшись предварительно через телефон неотложной Скорой помощи.