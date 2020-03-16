Курск, , 15:04 — REGNUM Семь жителей Курской области вернутся домой из морского путешествия по Канарским островам, прерванного из-за связанного с коронавирусом карантина, сообщила телекомпания «Курчатов».

Путешествие продлилось всего сутки вместо запланированной недели. Туристический лайнер Aida Nova с 5,5 тыс. пассажиров не пустили в испанский порт из-за карантина. Затем туристам дали день на сборы, а затем они сами должны были добраться до пункта трансфера.

На круизном лайнере находились две семьи из Курской области — семь человек, в том числе двое детей. После возвращения они должны быть обследованы медиками и помещены двухнедельный карантин.

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