Новосибирск, , 14:59 — REGNUM Новосибирский государственный университет экономики и управления примет ряд профилактических мер из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщил ректор вуза Александр Новиков.

«В субботу, 14 марта 2020 года, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором вузам рекомендуется организовать дистанционное обучение в целях защиты здоровья студентов и профессорско-преподавательского состава от коронавирусной инфекции. НГУЭУ и прежде следил за ситуацией и принимал необходимые меры (так, для наших студентов из Китая были продлены каникулы). Сейчас мы, конечно, последуем рекомендациям министерства и примем ряд профилактических мер», — уточнил Новиков.

C завтрашнего дня, 17 марта 2020 года, обучение в вузе будет проходить в дистанционном формате. Учебные материалы и задания можно будет найти в личном кабинете студента. Будет сформирован график консультаций с преподавателями — в это время преподаватель будет на связи, чтобы отвечать на вопросы студентов любым доступным способом (по телефону, в WhatsApp или Skype, по электронной почте). При этом доступ в корпуса университета для обучающихся будет закрыт, а возможности приёма и выдачи документов организуют в фойе корпусов университета.