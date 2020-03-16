Новосибирск,
16 марта 2020, 14:59 — REGNUM Новосибирский государственный университет экономики и управления примет ряд профилактических мер из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщил ректор вуза Александр Новиков.
«В субботу, 14 марта 2020 года, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором вузам рекомендуется организовать дистанционное обучение в целях защиты здоровья студентов и профессорско-преподавательского состава от коронавирусной инфекции. НГУЭУ и прежде следил за ситуацией и принимал необходимые меры (так, для наших студентов из Китая были продлены каникулы). Сейчас мы, конечно, последуем рекомендациям министерства и примем ряд профилактических мер», — уточнил Новиков.
C завтрашнего дня, 17 марта 2020 года, обучение в вузе будет проходить в дистанционном формате. Учебные материалы и задания можно будет найти в личном кабинете студента. Будет сформирован график консультаций с преподавателями — в это время преподаватель будет на связи, чтобы отвечать на вопросы студентов любым доступным способом (по телефону, в WhatsApp или Skype, по электронной почте). При этом доступ в корпуса университета для обучающихся будет закрыт, а возможности приёма и выдачи документов организуют в фойе корпусов университета.
«Кроме того, министерство науки и высшего образования РФ планирует не позднее 18 марта 2020 года опубликовать на своем официальном сайте перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов. Конечно, они могут не совпадать или совпадать не полностью с нашими образовательными программами, но как дополнительные материалы их точно можно использовать. Согласно официальному распоряжению
, подразделения НГУЭУ, чья работа в отсутствие студентов будет невозможна, уйдут в административный отпуск. Об этом руководители подразделений дополнительно проинформируют сотрудников. Сотрудники тех подразделений, которые продолжат свою работу в обычном режиме, будут обязательно проходить контроль в начале рабочего дня при входе в здания университета: измерение температуры бесконтактным термометром. По требованию министерства мы вынуждены ограничить всю академическую мобильность, командировки преподавателей, сотрудников и студентов. Массовые мероприятия тоже будут либо отменены, либо отложены, либо пройдут в заочном формате. Кроме того, студентам, преподавателям и сотрудникам вуза, которые после 26 февраля 2020 года вернулись из зарубежных поездок из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, будет обеспечен добровольный карантин. Как долго мы будем работать в таком режиме? Пока мы исходим из того, что такие ограничения будут действовать как минимум месяц. Но при этом мы будем ежедневно следить за развитием ситуации и при необходимости вносить изменения в приказ».
Александр Новиков