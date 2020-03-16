Киев, , 14:56 — REGNUM Госкомпания «Оператор ГТС Украины» заявляет, что продолжит поддерживать бесперебойную работу газотранспортной системы в условиях карантина.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении подчеркивается, что «Оператор ГТС Украины» осознает опасность мировой пандемии коронавируса и «как ответственная компания принимает меры для обеспечения бесперебойной работы ГТС и снижения рисков заболевания сотрудников».

Отмечается, что компания не может закрыть работу промплощадок ГТС на время карантина, так как газотранспортная система нуждается в ежедневном обслуживании и управлении.

«Компания обратилась за профессиональной консультацией к эпидемиологам и в кооперации с врачами разработала план мероприятий по защите сотрудников ОГТСУ и снижению рисков распространения эпидемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что критические команды специалистов, особенно тех, которые непосредственно отвечают за управление и функционирование ГТС, были разделены на две части и работают в отдельных помещениях или из дома. Также полностью остановлены международные рабочие визиты сотрудников.

В завершение отмечается, что создана специальная комиссия по чрезвычайной ситуации с целью постоянного мониторинга и оперативного реагирования — «поскольку принятые меры не являются окончательными и будут адаптироваться по мере развития ситуации».

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта решением правительства на Украине введен общенациональный карантин.