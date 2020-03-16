Брюссель, , 15:01 — REGNUM Экстренный саммит по ситуации с коронавирусом состоится в Евросоюзе 17 марта, он пройдёт в формате видеоконференции. Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель написал 16 марта в Twitter.

В мероприятии примут участие главы государств и правительств стран Европейского союза. Они рассмотрят меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, снабжению медикаментами, а также расширение научных исследований и сведение к минимуму экономических последствий, добавил Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против полного запрета на путешествия внутри Евросоюза.

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