Ташкент, , 14:55 — REGNUM Китай направит в Узбекистан группу врачей, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

Кроме того, группа узбекистанских врачей отправится в Италию, где изучит европейский опыт борьбы с коронавирусом. В настоящее время в Узбекистане обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Узбекистане приостановлено воздушное и автодорожное сообщение со всеми странами. Россия планирует запустить несколько специальных рейсов для эвакуации своих граждан.

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