Красноярск, , 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в краевом правительстве.

Соответствующие поручения розданы краевому минздраву, министерству цифрового развития, министерству социальной политики, агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития края. В частности, в регионе должны организовать работу социальных служб и волонтёров по оказанию помощи пожилым людям, соблюдающим режим «самоизоляции». Им будут доставлять продукты питания и лекарства.

Работодателям рекомендовано организовать ежедневное измерение температуры тела у работников.

Школьники Красноярского края уходят на каникулы с 17 по 31 марта 2020 года.

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Профессиональные образовательные организации переходят на дистанционное обучение. Отменяются, либо переносятся на более поздний срок массовые мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске госпитализирован мужчина, прибывший 15 марта из Австрии. Тесты показали у него наличие коронавируса. Точный диагноз станет известен в скором времени.

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