Вильнюс, , 14:44 — REGNUM В Литве к сегодняшнему дню, 16 марта, диагностировано 14 случаев заболевания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным национального центра общественного здоровья, все случаи по-прежнему являются привозными.

За последние сутки проведено 104 анализа, под наблюдением находится 43,270 человек. Два последних случая — вернувшиеся граждане Литвы из Испании и Германии. Оба изолированы и проходят лечение в Вильнюсе.

Напомним, Литва с 16 марта ввела режим карантина. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.