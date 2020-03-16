Пекин, , 14:42 — REGNUM Эпидемия коронавируса перешла в новый этап: к лету 2020 года прекращение распространения вируса практически невозможно. Об этом заявил директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Китае, профессор Чжан Вэньхун, сообщает STCN.

По словам профессора, Китай больше не держит вспышку под контролем, так как Европа стала новым центром эпидемии. Такое быстрое развитие событий вносит огромную неопределенность для китайской стороны, ввиду того что карантинные меры вводятся с опозданием. Более того, в Китае всё чаще появляются случаи завоза заболевания из-за рубежа. Чжан заявил, что в соответствии с текущей низкой устойчивостью к вспышкам вируса, скорого приостановления эпидемии не ожидается.