Тегеран, , 14:45 — REGNUM Число смертей от последствий коронавируса в Иране достигло 853 человек, об этом 16 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, за последние 24 часа скончались еще 129 человек. В настоящее время число инфицированных составляет около 15 тыс. человек.

«За последние 24 часа у нас было зафиксировано 1 тыс. 53 случая заражения и 129 смертельных случаев», — отметил источник.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года, в настоящее время властям страны удалось преодолеть распространение инфекции. Наиболее тяжелой остается ситуация в Иране и Италии.

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