Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Новые правила питания из-за распространения коронавируса COVID-19 вводятся с 16 марта в бесплатных столовых Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинской столицы со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.

Он рассказал, что теперь посетители не смогут есть в столовой. Еда будет выдаваться с собой, чтобы пищу принимали дома, а время нахождения большого количества людей в одном помещении сократить до минимума. Для пожилых лиц и тех, кто находится в режиме самоизоляции, еду начнут доставлять волонтеры. Они будут в специальных защитных костюмах.

Стоит отметить, что в Тбилиси работает 63 бесплатных столовых для малоимущих. В них питается порядка 40 тыс. человек.

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