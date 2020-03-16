Москва, , 14:39 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса на неопределенный срок переносятся очные туры заключительного этапа Московской олимпиады школьников (МОШ). Об этом 16 марта сообщил Городской оргкомитет МОШ.

Переносятся финалы олимпиад по праву, информатике для 10−11 классов, латинскому языку и четырех профилей предпрофессиональной олимпиады. Эти соревнования должны были состояться 21−22 и 28−29 марта.

Оргкомитет примет решение о переносе или изменении формата проведения олимпиад и дополнительно проинформирует участников.

Ранее в связи с коронавирусом также отменили проведение очных показов работ и апелляций, данные процедуры проходят только в онлайн-режиме.