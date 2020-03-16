Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В Ленинградской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменено несколько крупных фестивалей и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба областной администрации.

В связи с введенным ограничением на проведение массовых мероприятий в Ленобласти в марте отменены фестивали «Крендельфест» в Выборге, «Минские мосты» в Кировском районе, «ГТО в моей семье» — в Гатчине.

«Также в марте не состоятся конкурс вокала «Гатчинская радуга», соревнования ватерполистов «Золотой мяч», собрание, посвященное профессиональному празднику работников ЖКХ», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе. Массовые мероприятия численностью свыше 300 человек с 15 марта отменены. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

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