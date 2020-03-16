Астрахань, , 14:35 — REGNUM В Астрахани в Городской клинической больницы № 3 имени С. М. Кирова прошло обучение медицинского персонала работе с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Обучение прошло в приёмном отделении по поручению главного врача. Его провела заместитель главного врача по медицинской части Гульниса Зверева. Врачам и медсестрам рассказали, как вести себя с пациентами с подозрением на коронавирус и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

В частности, медперсонал при контакте с больным не должен прикасаться руками к глазам, носу, рту — даже в перчатках. Гигиеническую обработку рук они должны проводить до контакта с пациентом, перед проведением любой процедуры, после контакта с биоматериалами пациента и предметами в его окружении.

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