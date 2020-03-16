Париж, , 14:35 — REGNUM Группа компаний класса люкс Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) объявила о начале производства водно-спиртовых гелей для рук для бесплатного распространения их в больницах, передает BFM TV.

Известно, что LVMH будет производить «в больших количествах» водно-спиртовой гель на трех своих французских производственных площадках, обычно предназначенных для парфюмерии и косметики (Dior, Guerlain и Givenchy), и предоставит их больницам.

Столкнувшись с риском нехватки средств во Франции, генеральный директор группы LVMH Бернар Арно попросил парфюмерно-косметическую отрасль мобилизовать свои производственные мощности и предложить государственным органам значительное количество водно-спиртового геля.

Ожидается, что двенадцать тонн геля будет произведено в течение первой недели, а затем — ещё больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что граждане страны продолжат ходить по магазинам и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

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