Уфа, , 14:40 — REGNUM Мужчину, который убил своего парализованного отца, приговорили к длительному лишению свободы в Уфе. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что ночью в конце 2018 года подсудимый распивал алкогольные напитки у себя дома. Его парализованный 86-летний отец попросил мужчину покормить его. В ответ на это мужчина убил пенсионера.

Отмечается, что мужчина пытался получить в поликлинике справку о смерти отца. Этот документ позволил бы захоронить тело родственника без проведения судмедэкспертизы.

Но сотрудники поликлиники отказались выдавать справку, поэтому тело было отправлено на экспертизу, где специалисты установили насильственную причину смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Мужчина свою вину отрицал.

В результате Верховный суд Башкирии, основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей, приговорил 61-летнего жителя Уфы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

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