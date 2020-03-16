Москва, , 14:34 — REGNUM До старта заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников остаётся всего четыре дня. Уже 20 марта в оздоровительном комплексе «Десна» (поселение Воскресенское, г. Москва) должны собраться участники заключительного этапа ВСОШ по французскому языку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что традиционно на заключительном этапе за дипломы, которые дают их обладателям право льготного поступления в профильные вузы, борются сотни учащихся по каждому предмету. В этом году ситуация не ясна до конца, смогут ли ученики, как они говорят, «взять всерос». Школьники и их родители опасаются, что из-за распространения коронавируса и мер по борьбе с ним Москве заключительные этапы олимпиады могут отменить или перенести на неопределенный срок.

Официальной информации от Министерства просвещения РФ по вопросу отмены или переноса заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников на момент написания данной новости не было. Однако ранее уже объявили, что финалы олимпиад «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы» отложены на неопределенный срок. Также 16 марта городской оргкомитет принял решение о переносе на неопределенный срок очных туров заключительного этапа Московской олимпиады школьников. Перенос дат проведения коснется финалов соревнований по праву, информатике для 10−11 классов, латинскому языку и четырех профилей предпрофессиональной олимпиады, очные туры которых запланированы на 21−22 и 28−29 марта.