Москва, , 14:33 — REGNUM Авиакомпания Utair приостанавливает полёты между городами России и Бухарой, Самаркандом, Ферганой с 16 марта по 15 апреля, а также Ташкентом с 20 марта по 15 апреля, сообщила 16 марта пресс-службе авиаперевозчика.

«Utair выполнит запланированные рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы, которые хотят улететь рейсами из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта, могут обратиться в контакт-центр Utair и обменять билеты», — заявили в авиакомпании.

Пассажирам, которые хотят оформить возврат, авиакомпания вернёт полную стоимость билетов без удержаний.

Если билет куплен на официальном сайте или в мобильном приложении Utair, то оформить заявку на возврат можно в личном кабинете на сайте utair.ru в разделе «Мои полеты» и подразделе «Отменить заказ». Если полёт не отображается, его следует добавить в разделе «Мои полеты».

Если билет оформлен на другом сайте или в агентстве, то обращаться необходимо по месту покупки билета.