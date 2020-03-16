Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обеспечено необходимым количеством экспресс-тестов на коронавирус, сообщает 16 марта главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.

На сегодняшний день региональное Управление Роспотребнадзора обеспечено необходимым количеством экспресс-тестов для жителей области. Если результаты тестирования оказываются спорными, их направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора РФ.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, расположенный на улице Ольминского, 27, проводит экспресс-исследования на коронавирус. При подозрении на заболевание, медицинский работник берет анализ у пациента на дому, затем эти пробы привозят к нам для тестирования», — рассказала Ольга Историк.

Она также отметила, что в Ленобласти сегодня 117 человек, находящихся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие нового вида коронавируса,

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