Волгоград, , 15:45 — REGNUM На досрочные каникулы с 21 марта уходят все школы Волгоградской области. До этого времени по заявлению родителей дети могут обучаться дистанционно, сообщила 16 марта заместитель губернатора Зина Мержоева.

Режим свободного посещения вводится во всех образовательных организациях региона с 16 марта. Для учеников составят индивидуальные планы обучения на основе электронных ресурсов.

«В рамках учебного плана учителя определятся с периодом их проведения. Сейчас самое главное для нас — это здоровье детей. Наши мероприятия распространяются и на негосударственные образовательные организации. Что касается олимпиад и прочих подобных мероприятий, то сейчас по этому вопросу мы на связи с федеральным министерством — ждём рекомендаций. Также мы обращаем внимание руководителей муниципальных образований, что массовые мероприятия в детских садах, школах на период профилактических мер должны быть отменены», — сказала замгубернатора.

С 21 марта в Волгоградской области начнутся досрочные каникулы, сообщает «Волгоград онлайн».