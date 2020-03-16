Красноярск, , 14:31 — REGNUM В Красноярском крае нет дефицита продовольственных товаров из-за коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 марта в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Не зафиксировано и ажиотажного спроса на продукты питания, резких скачков цен.

Зафиксирован незначительный рост цен (в среднем не более чем на 1%) на перец и томаты. Китайские овощи ряд ритейлеров заменяют таджикскими и узбекскими.

Перебоев с поставками продукции в федеральных сетях не зафиксировано, дефицита не предвидится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске тесты показали наличие коронавируса у прибывшего из Австрии мужчины. Точный диагноз ожидается 17 марта.

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