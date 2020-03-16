Красноярск, 16 марта 2020, 14:31 — REGNUM В Красноярском крае нет дефицита продовольственных товаров из-за коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 марта в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.
Не зафиксировано и ажиотажного спроса на продукты питания, резких скачков цен.
Зафиксирован незначительный рост цен (в среднем не более чем на 1%) на перец и томаты. Китайские овощи ряд ритейлеров заменяют таджикскими и узбекскими.
Перебоев с поставками продукции в федеральных сетях не зафиксировано, дефицита не предвидится.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске тесты показали наличие коронавируса у прибывшего из Австрии мужчины. Точный диагноз ожидается 17 марта.
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