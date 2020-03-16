Бишкек, , 14:26 — REGNUM В Киргизии закроют ночные клубы, кинотеатры, зоны питания и игровые площадки в торгово-развлекательных центрах, сообщили 16 марта в пресс-службе правительства республики.

16 марта в правительстве Киргизии прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Участники отметили, что сегодня на карантине находится 341 человек. Представитель МВД сообщил о задержании 15 человек, которые распространяли ложную информацию в социальных сетях.

Правительство Киргизии рекомендовало родителям не выпускать детей из дома на время карантина в школах. Предпринимателям рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта по 8 апреля в школах и вузах Киргизии ввели карантин для профилактики распространения коронавируса. Гражданам республики рекомендовано не посещать места массового скопления людей.

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